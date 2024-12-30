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Артиллеристы "Центра" уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации

Артиллеристы "Центра" уничтожили укрепрайон ВСУ в зоне спецоперации

Скриншот видео Бойцы расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск "Центр" разбили замаскированный командный пункт, а также вражеский укрепрайон ВСУ, сорвав тем самым ротацию украинских подразделений в зоне проведения спецоперации.

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