В Архангельске открыли транспортную переправу на Бревенник

Движение по понтону, который был установлен в декабре прошлого года, открыли из-за установившихся морозовРанее оттепель не позволяла обеспечить безопасность движения машин по наплавному мосту, а со второго января такая возможность появилась, уточнили в пресс-службе администрации Архангельска.