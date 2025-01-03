В Архангельске открыли транспортную переправу на Бревенник

Движение по понтону, который был установлен в декабре прошлого года, открыли из-за установившихся морозовРанее оттепель не позволяла обеспечить безопасность движения машин по наплавному мосту, а со второго января такая возможность появилась, уточнили в пресс-службе администрации Архангельска.
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