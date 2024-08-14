СК потребовал заключить в СИЗО обвиняемого в хищениях генерала Шестерова

Следственный комитет (СК) России в рамках уголовного дела о хищениях в парке "Патриот" потребовал заключить замначальника главного управления инновационного развития российского Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова в СИЗО, но суд избрал в качестве меры заключения для него домашний арест.
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