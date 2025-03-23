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В подготовительной группе,, золотой ключик “Прошла Тематическая Неделя”наша пища”.

В подготовительной группе,, золотой ключик “Прошла Тематическая Неделя”наша пища”.

С детьми проводились беседы с мультимедийными презентациями “Здоровое Питание”, “правильное питание – залог здоровья”, “овощи и фрукты”, “вредная еда”, тематические беседы на темы “вредные и полезные продукты”, “что такое режим питания? С понятием “Витамины познакомились”.

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