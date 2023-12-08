Мошенники взламывают популярный мессенджер и крадут деньги – полиция Мангистау

Участились случаи интернет-мошенничества, когда от имени потерпевших с использованием аккаунта в мессенджере WhatsApp рассылается всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.
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