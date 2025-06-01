Два человека погибли во Франции во время празднования победы «ПСЖ» в ЛЧ. Женщину на скутере сбила машина, 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0) и выиграл турнир впервые в своей истории. Как передает Le Parisien со ссылкой на RTL, в ходе беспорядков в Париже после матча машина сбила молодую женщину на скутере, в результате чего пострадавшая скончалась.