"Спасибо за откровенность". А теперь – пора

"Малофеев напомнил о том, что двойное гражданство вводилось Россией как акт исторической справедливости - для русских и русскоязычных соотечественников, оказавшихся за пределами страны после распада СССР. Это был инструмент возвращения русского народа в Россию от дикого национализма и русофобии в Таджикистане времён распада Союза: За прошедшие 30 лет все русские, которые хотели переехать в Россию, уже переехали." - это что за сказка такая про заботу о русских? И уже все переехали?! По мне так, акт исторической справедливости в отношении 25 млн русских, проживающих на момент распада СССР в его республиках ждет своего часа. Вы в какой реальности живете, Малофеев?

Вячеслав Дегтярев

Александр Конкин А что Малофеев уже ведает вопросами вьезда-выезда мигрантов? Нет? Значит, сия статья, глас вопиющего в пустыне? Чиновники продолжают делать состояния на въезде и паспортах..?

читай - Irina Kislitsina "Малофеев напомнил о том, что двойное гражданство вводилось Россией как акт исторической справедливости - для русских и русскоязычных соотечественников, оказавшихся за пределами страны после распада СССР. Это был инструмент возвращения русского народа в Россию от дикого национализма и русофобии в Таджикистане времён распада Союза: За прошедшие 30 лет все русские, которые хотели переехать в Россию, уже переехали." - это что за сказка такая про заботу о русских? И уже все переехали?! По мне так, акт исторической справедливости в отношении 25 млн русских, проживающих на момент распада СССР в его республиках ждет своего часа. Вы в какой реальности живете, Малофеев?....... она молодец, а ты ...........