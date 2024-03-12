ФАС возбудила дело против авиакомпании S7

ФАС возбудила дело против S7 за невыполнение предписания службы. В январе регулятор установил, что авиакомпания продает билеты одного класса по разной стоимости, при этом цены на них не связаны с услугами на борту или временем до вылета.
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