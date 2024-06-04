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  • Nata
    А доказывать не надо ничего. Он просто официально удочеряет/усыновляет и все готов отец.Мигранты усыновля...
  • Мария Mazurina
    Как они доказывают отцовство? Через тест ДНК? Не пишите ерунды.Мигранты усыновля...

«Как гром среди ясного неба». Андрей Турчак возглавил Республику Алтай

«Как гром среди ясного неба». Андрей Турчак возглавил Республику Алтай

4 июня Владимир Владимирович Путин подписал указ о снятии Олега Леонидовича Хорохордина с должности главы Республики Алтай, назначив врио главы региона первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета "Единой России", руководителя Рабочей группы по вопросам специальной военной операции, экс-губернатора Псковской области (сыгравшего важную роль в создании Изборского клуба), МС по дзюдо (и сына друга юности ВВП, занимавшегося дзюдо вместе с ним) Андрея Анатольевича Турчака.

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