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Русская весна

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В Кремле назвали одну из главных задач Путина

В Кремле назвали одну из главных задач Путина

Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости — один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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