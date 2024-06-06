В Кремле назвали одну из главных задач Путина

Демографическая проблема в РФ стоит очень остро, меры по повышению рождаемости — один из приоритетов президента РФ Владимира Путина и правительства страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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