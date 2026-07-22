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Царьград

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Беспилотники ВСУ атаковали логистические центры Wildberries на юге России: что известно о случившемся

Беспилотники ВСУ атаковали логистические центры Wildberries на юге России: что известно о случившемся

Минувшей ночью киевский режим нанёс очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре России, целясь на этот раз не просто в нефтебазы, а в логистические центры, обеспечивающие работой тысячи людей.

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