В Петербурге будет больше камер на нерегулируемых перекрёстках

Сначала их протестировали на проспекте Культуры и на Киевской улице В Петербурге будет значительно больше камер, которые следят за тем, как участники движения соблюдают правила на нерегулируемых перекрёстках.
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