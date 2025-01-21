Global Look Press/Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency Страны НАТО должны увеличить расходы на Украину, поскольку за почти три года украинского конфликта они потратили на 200 миллиардов долларов меньше, чем США.
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