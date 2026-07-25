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SpaceX сообщила об успешном 13-м испытательном полете ракетной системы Starship

SpaceX сообщила об успешном 13-м испытательном полете ракетной системы Starship

13-й тестовый полёт Starship компании SpaceX назвали «чертовски счастливым»: первая ступень Super Heavy жестко приводнилась, зато корабль вывел 20 спутников Starlink нового поколения, перезапустил двигатель Raptor в вакууме и впервые приводнился целым, без взрыва.

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