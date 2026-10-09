Азиатские рынки завершили неделю ростом индексов

Торги на азиатских биржах завершились ростом: японский Nikkei 225 прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng — 1,8%, австралийский ASX 200 — 0,6%, индийский Nifty 50 — 1,2%.
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