Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Придурок недалёкий. А если прилетит по военным объектам Германии? Эта собачья колбаса готов к войне???24 часа на все: в...
  • Дмитрий Гурин
    Шольц типичный бюргерский даун, но Мерц его переплюнул. Ультиматум в политике это фактически привод страны на боевое ...24 часа на все: в...
  • Daddy Bo
    Странные люди. Придумывая свои "формулы мира" почему-то в первую очередь ориентируются на капитуляцию Германии 45-го ...24 часа на все: в...

Внимание: Как паспортные данные миллионов россиян утекают «налево»

Внимание: Как паспортные данные миллионов россиян утекают «налево»

Миллионы россиян стали материалом для обучения продуктов сервиса обработки документов. Десять микрофинансовых организаций (МФО) передали изображения паспортов с персональными данными своих клиентов компании Dbrain для обучения их краудсорсингового сервиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх