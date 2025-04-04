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Царьград

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Торговые пошлины Трампа ударили по американским миллиардерам: В списке Цукерберг, Безос и… Маск

Торговые пошлины Трампа ударили по американским миллиардерам: В списке Цукерберг, Безос и… Маск

Минус 208 млрд долларов за сутки - именно так пошлины Трампа ударили по богатейшим людям мира.Торговые пошлины "против всех", введённые американским президентом Дональдом Трампом, за сутки "облегчили карманы" богатейших людей мира на миллиарды долларов, подсчитало издание  Bloomberg.

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