Торговые пошлины Трампа ударили по американским миллиардерам: В списке Цукерберг, Безос и… Маск

Минус 208 млрд долларов за сутки - именно так пошлины Трампа ударили по богатейшим людям мира.Торговые пошлины "против всех", введённые американским президентом Дональдом Трампом, за сутки "облегчили карманы" богатейших людей мира на миллиарды долларов, подсчитало издание Bloomberg.
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