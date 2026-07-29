РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Задирают ценник и давят на психику: "мужья на час" разоряют москвичек

Задирают ценник и давят на психику: "мужья на час" разоряют москвичек

IMAGO/Michael Bihlmayer/TASS "Мужья на час" массово разоряют жителей столицы. За простейшие услуги по дому они просят у клиентов десятки тысяч рублей, причем по телефону обещают решить все проблемы буквально за бесценок, вот только к концу их визита счет почему-то начинает расти уже в геометрической прогрессии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии