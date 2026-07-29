Задирают ценник и давят на психику: "мужья на час" разоряют москвичек

IMAGO/Michael Bihlmayer/TASS "Мужья на час" массово разоряют жителей столицы. За простейшие услуги по дому они просят у клиентов десятки тысяч рублей, причем по телефону обещают решить все проблемы буквально за бесценок, вот только к концу их визита счет почему-то начинает расти уже в геометрической прогрессии.
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