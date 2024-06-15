Пять человек погибли. МЧС России завершило спасательную операцию в Шебекино

После атаки ВСУ на город в Белгородкской области произошло обрушение подъезда жилого дома.В МЧС России заявили о завершении поисково-спасательных работ на месте обрушения подъезда жилого дома в городе Шебекино Белгородской области.
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