Появилось немало информации по убийству Даши Дугиной. ФСБ трудилась не покладая руки и установила:

Выпускайте Z Кракена! ➖Личность участника украинской диверсионно-террористической группы, готовившего убийство – некто Цыганенко Богдан Петрович 1978 года рождения ➖Он приехал в Россию через Эстонию 30 июля и уехал за день до убийства ➖Мужчина обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко ➖Они собрали самодельную бомбу в арендованном гараже на юго-западе Москвы ➖Вовк лично следила за Дугиной на парковке для гостей фестиваля "Традиция".