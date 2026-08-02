Почему некоторые семьи Шотландии так чтят рисунки на килтах

/ Фото: stockcake.com. Шотландия - хоть и холодное, но всё равно очень красивое место. Конечно же, кроме невероятной природы, она имеет и свои отличительные черты, выражающиеся во внешнем виде местного населения.
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