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Почему некоторые семьи Шотландии так чтят рисунки на килтах

Почему некоторые семьи Шотландии так чтят рисунки на килтах

/ Фото: stockcake.com. Шотландия - хоть и холодное, но всё равно очень красивое место. Конечно же, кроме невероятной природы, она имеет и свои отличительные черты, выражающиеся во внешнем виде местного населения.

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