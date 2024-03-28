До 17 градусов тепла и преимущественно без осадков - какая погода будет в Беларуси 28 марта

В Беларуси 28 марта будет до 17 градусов тепла и преимущественно без осадков, сообщает БЕЛТА. Сегодня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а днем по западу скажется влияние фронтального раздела.
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