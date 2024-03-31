Легковушка врезалась в электричку на переезде в Громово

Автомобиль ехал на красный Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с происшествием на железнодорожном переезде возле станции Громово в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.
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