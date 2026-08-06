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Царьград

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В Санкт-Петербурге введены единые правила помощи маломобильным пассажирам в общественном транспорте

В Санкт-Петербурге введены единые правила помощи маломобильным пассажирам в общественном транспорте

Новый стандарт прописал действия сотрудников и даже фразы для сложившихся определённых ситуаций.Маломобильные граждане могут нуждаться в помощи или сопровождении в общественном транспорте как при выходе, так и при входе.

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