В Санкт-Петербурге введены единые правила помощи маломобильным пассажирам в общественном транспорте

Новый стандарт прописал действия сотрудников и даже фразы для сложившихся определённых ситуаций.Маломобильные граждане могут нуждаться в помощи или сопровождении в общественном транспорте как при выходе, так и при входе.
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