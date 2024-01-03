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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев рассказал о восстановлении после травмы руки: «Иншаллах, скоро вернусь к тренировкам»

«Я был очень болен, моя рука была травмирована, поэтому не смог вернуться сразу. Хочу рассказать всем фанатам: ожидаю следующего боя больше, чем вы все.

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