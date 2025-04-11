У Леау 11 очков за 1+1 с «Удинезе». Полузащитник «Милана» забил впервые за 6 туров Серии А

Рафаэл Леау забил в 1-м тайме и отдал ассист на Тейани Рейндерса во 2-м. Всего за матч у полузащитника «Милана» 11 очков в фэнтези-турнире Серии А на Спортсе (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч).