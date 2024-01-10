Минцифры предложило перевести взаимодействие бизнеса с властью на «Госуслуги». Министерство совместно с Росстатом готовит механизм, который позволит избежать повторения информации при запросе данных органами государственной власти у бизнеса, сообщают «Ведомости».
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