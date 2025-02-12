Будет вкусно
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Будет вкусно

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Если есть баночка с тунцом, то вы можете приготовить вкусный салат за 10 минут. 7 моих любимых простых рецепта на скорую руку

Если есть баночка с тунцом, то вы можете приготовить вкусный салат за 10 минут. 7 моих любимых простых рецепта на скорую руку

С недавних пор в моем холодильнике всегда есть баночка консервированного тунца в собственном соку. Потому как имея всего одну подобную баночку с рыбой, вы можете сделать несколько простых салатов всего за 10 минут (ну в основном).

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