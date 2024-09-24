Пекин (WTA). 1-й круг. Эрика Андреева сыграет с Миннен, Осака – с Бронцетти, Анисимова – с Ван Синьюй

Сетка здесь. China Open Пекин, Китай 25 сентября – 6 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Первый круг Аманда Анисимова (США) Ван Синьюй (Китай) Дата проведения 25 сентября, 07.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Эстонская фигуристка Солен Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена
- Ткачук о Белгороде: «Каждый день – воздушные тревоги. По городу стоят убежища из блоков. В общем, не сильно комфортно, но человек может привыкнуть к любому»
- Базылюк, Костылева, Плескачева, Лазарев, Воронов и Арсений Федотов выступят в турнире юниоров на Мемориале Панина-Коломенкина
Свежие комментарии