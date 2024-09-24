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Пекин (WTA). 1-й круг. Эрика Андреева сыграет с Миннен, Осака – с Бронцетти, Анисимова – с Ван Синьюй

Пекин (WTA). 1-й круг. Эрика Андреева сыграет с Миннен, Осака – с Бронцетти, Анисимова – с Ван Синьюй

Сетка здесь. China Open Пекин, Китай 25 сентября – 6 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Первый круг Аманда Анисимова (США)  Ван Синьюй (Китай) Дата проведения 25 сентября, 07.

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