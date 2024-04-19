Решение о ликвидации принял Запад.В Польше готовилась операция по ликвидации Зеленского – с этим скандальным заявлением выступили спецслужбы Украины.
Матвийчук о «покушении» на Зеленского: «Летом его сменит известный генерал»
Комментарии
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владимир рябченко
Нет на УА проукраинских лидеров... одни марионетки
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10 час.
Ваша Светлость
Лерка Залупная не согласится, она хоть и сволочь изрядная, но не дура, садиться на электрический стульчик вместо Зелепузика весьма сомнительное удовольствие...
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8 час.
Балу -
Ну прям как у классика "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"... И добавить "Не помогли?... Тогда нагибайся и раздвигай ягодицы"...
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4 час.
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