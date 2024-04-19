Матвийчук о «покушении» на Зеленского: «Летом его сменит известный генерал»

Лерка Залупная не согласится, она хоть и сволочь изрядная, но не дура, садиться на электрический стульчик вместо Зелепузика весьма сомнительное удовольствие...

Балу -

Ну прям как у классика "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"... И добавить "Не помогли?... Тогда нагибайся и раздвигай ягодицы"...