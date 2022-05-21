В Ярославле в детской библиотеке им. В.В.Терешковой открылась выставка творческих работ «Полицейский дядя Степа».
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