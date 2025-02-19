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Лондон и Париж хотят получить авиаподдержку для сил на Украине, пишут СМИ

Лондон и Париж хотят получить авиаподдержку для сил на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Великобритания и Франция стремятся получить воздушную поддержку США для сил, которые они хотели бы разместить на Украине в случае урегулирования, передает агентство Блумберг со ссылкой на западных чиновников.

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