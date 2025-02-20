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Россия в случае санкций найдет замещающие рынки для первичного алюминия

Россия в случае санкций найдет замещающие рынки для первичного алюминия

В течение последних лет Россия снижает объемы поставок первичного алюминия в страны Евросоюза и в случае введения санкций найдет замещающие рынки для этой продукции, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в кулуарах Форума будущих технологий.

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