Россия в случае санкций найдет замещающие рынки для первичного алюминия

В течение последних лет Россия снижает объемы поставок первичного алюминия в страны Евросоюза и в случае введения санкций найдет замещающие рынки для этой продукции, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в кулуарах Форума будущих технологий.