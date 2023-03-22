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Экстрасенс Бесов объяснил, как защититься от энергетических вампиров и сильного сглаза

Экстрасенс Бесов объяснил, как защититься от энергетических вампиров и сильного сглаза

Человек, столкнувшийся с энергетическим вампиром или последствиями сглаза, ощущает тяжесть на душе или резкий упадок сил.

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