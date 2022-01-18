В Чувашской республике стартовала Всероссийская акция «Студенческий десант»

Ежегодно в конце января, накануне Дня российского студенчества, МВД России проводит акцию «Студенческий десант», в ходе которой студенты получают возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомиться с работой полицейских.
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