«Бедный» Дарго или «богатый» H3 — какой Хавейл лучше

Модельный ряд Хавейла – один из самых разнообразных на нашем рынке. Не удивительно, что при такой плотности есть модели, чьи прайсы пересекаются – конечно, если говорить о верхних и нижних комплектациях кроссоверов разных классов.
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