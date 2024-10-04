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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Минцифры опубликовало правила регистрации блогеров-десятитысячников в рее...

Минцифры опубликовало правила регистрации блогеров-десятитысячников в рее...

Минцифры опубликовало правила регистрации блогеров-десятитысячников в реестре РоскомнадзораМинцифры РФ и Роскомнадзор подготовили правила верификации владельцев каналов и страниц в соцсетях с числом подписчиков более 10 тыс.

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