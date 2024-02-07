Собянин: На северо-востоке и юге Москвы открылись две новые поликлиники

Здания полностью оснащены современным оборудованием Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в своем Телеграм-канале, что работа по развитию медицинских учреждений в городе находится в стадии активного развития.
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