В Швейцарии заявили о подготовке следующего саммита по Украине

Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине. В рамках подготовительного процесса происходит взаимодействие с Россией, а также с Соединенными Штатами и членами «Большой семерки» (G7).
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