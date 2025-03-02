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Завершились соревновательные туры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года

Завершились соревновательные туры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года

28 февраля завершились соревновательные туры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Всего в состязаниях по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 185 тысяч обучающихся из 89 субъектов Российской Федерации и федеральной территории Сириус.

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