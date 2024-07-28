Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Xiami представила прототип SU 7 Ultra — спортивной версии электрокара SU 7

Xiami представила прототип SU 7 Ultra — спортивной версии электрокара SU 7

Фото: motor.ru Инновационный дизайн и впечатляющие характеристики — Xiami задает новые ориентиры для индустрии электромобилей Xiami, один из ведущих производителей электрических автомобилей, только что представил свою новейшую разработку — SU 7 ultra, спортивную версию популярной модели SU 7.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх