Xiami представила прототип SU 7 Ultra — спортивной версии электрокара SU 7

Фото: motor.ru Инновационный дизайн и впечатляющие характеристики — Xiami задает новые ориентиры для индустрии электромобилей Xiami, один из ведущих производителей электрических автомобилей, только что представил свою новейшую разработку — SU 7 ultra, спортивную версию популярной модели SU 7.