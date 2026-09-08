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Иран вдвое повысил цены на бензин из-за нехватки бюджетных средств

Иран вдвое повысил цены на бензин из-за нехватки бюджетных средств

Министерство нефти Ирана объявило о повышении цен на бензин в два раза. С 8 сентября 2026 года литр топлива по нельготному тарифу будет стоить 100 тысяч риалов, что эквивалентно примерно четырем рублям или четырем-пяти центам США.

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