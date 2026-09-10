Не Россия была инициатором уничтожения судов в Чёрном море, ящик Пандоры открыли украинцы. Об этом 10 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Турции о введении моратория на удары в регионе.