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Песков: не Россия была инициатором уничтожения судов в Чёрном море

Песков: не Россия была инициатором уничтожения судов в Чёрном море

Не Россия была инициатором уничтожения судов в Чёрном море, ящик Пандоры открыли украинцы. Об этом 10 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Турции о введении моратория на удары в регионе.

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