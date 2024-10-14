Что делают банки с забытыми вкладами

Знаете, сколько в банках скопилось денег, о которых уже давно позабыли клиенты? В разные годы СМИ сообщали о цифрах порядка 200 - 400 миллиардов рублей, но подозреваю, что реальной суммы и количества таких счетов не знает никто.
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