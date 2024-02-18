Статья Си Цзиньпина об отстаивании и совершенствовании института собраний народных представителей будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 15 февраля /Синьхуа/ -- В пятницу будет опубликована статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина об отстаивании и совершенствовании института собраний народных представителей, а также обеспечении положения народа как хозяина страны.
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