Президент Российской Федерации Владимир Путин пресек американскую провокацию, когда российские истребители отогнали стратегический бомбардировщик В-52 над Баренцевым морем и тем самым вызвал панику на Западе.
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