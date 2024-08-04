Baidu: ответ Путина и КНР на полет B-52 над Баренцевым морем вызвал панику США

федор

Только рискните ублюдочные пиндосы , мы с Кореей точно в стороне не останемся. Надо наконец то дать вам по зубам очень сильно, а то вы мрази забыли свой позор на Кубе , Вьетнаме и Афганистане, видимо память коротка пидорги.