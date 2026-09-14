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Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского, прибывшие в Россию около месяца назад, были доставлены в московский храм Христа Спасителя для почитания верующими .

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