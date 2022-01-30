Славянская доктрина

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Легенды об Александре Невском

Легенды об Александре Невском

Легенды об Александре Невском Александр Невский любил отрезать носы и выкалывать глаза? Или на самом деле он был монахом и переписывался с папой римским? Он действительно не проиграл ни одного сражения? Разбираемся, что из этого правда, а что нет.

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