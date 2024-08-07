Морские ворота Белоруссии откроются гораздо севернее этой страны

Мурманская область выделила Белоруссии земельные участки под будущий морской порт. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор северного российского региона Андрей Чибис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дан приказ: Иран готовиться ударить по Израилю, Запад отчаянно пытается предотвратить новую войну на Ближнем Востоке
- В России рассмотрят законопроект о разрешении пенсионерам управлять автомобилем только после прохождения медосмотра
- Бывшие высокопоставленные украинские политики и чновники «осваивают» парламент России
Свежие комментарии