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Морские ворота Белоруссии откроются гораздо севернее этой страны

Морские ворота Белоруссии откроются гораздо севернее этой страны

Мурманская область выделила Белоруссии земельные участки под будущий морской порт. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщил губернатор северного российского региона Андрей Чибис.

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