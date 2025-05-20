Обвиняемую в рабовладении жительницу Подмосковья хотят посадить на шесть лет

Гособвинение просит признать виновной обвиняемую в рабовладении Наталью Бутенко.Гособвинение требует назначить жительнице Подмосковья Наталье Бутенко, которую обвиняют в рабовладении, шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
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